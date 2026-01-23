HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kütahya’da

Mesleki Eğitimde Stratejik İşbirliği, Dijital Dönüşüm ve Hamilik Protokolü İmza Töreni kapsamında Kütahya’ya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kütahya Valisi Musa Işın’ı makamında ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kütahya’da

Valilik ziyaretinde Bakan Tekin, Şeref Defteri’ni imzalamasının ardından Vali Musa Işın ile birlikte Valilik makamına geçti. Kütahya il protokolünün de hazır bulunduğu görüşmede, il genelinde yürütülen eğitim faaliyetleri, mesleki eğitim projeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin planlanan çalışmalar ele alındı. Görüşmede karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Musa Işın, Kütahya’ya teşrifleri ve nazik ziyaretleri dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e teşekkür etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kütahya’da 1

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kütahya’da 2

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kütahya’da 3

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Kütahya’da 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gaziantep’te karlı yolda feci kaza: Kayan araç kaldırıma çarparak devrildiGaziantep’te karlı yolda feci kaza: Kayan araç kaldırıma çarparak devrildi
İstanbul'un kültürel mirası 2025'te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladıİstanbul'un kültürel mirası 2025'te zirvede! 1 milyon 197 bin ziyaretçi ağırladı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
yusuf tekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

3 ilin emniyet müdürü değişti: Yalova'da dikkat çeken atama

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı!

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Kadıköy'de Kerem Aktürkoğlu depremi! Maç sonrası olay çıktı, taraftarın sabrı taştı

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Hakkında yakalama kararı olan ünlü modelden yeni hamle

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

Borçlulara telefonlar gelmeye başladı

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

A101'e Columbia mont modelleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.