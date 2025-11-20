HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik: "Sana sıfır veriyorum"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde gerginlik çıktı. CHP sıraları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e 'karneli' tepki gösterdi. CHP'li Veli Ağbaba, "Notlarınız karnenizde hazır, birazdan sunacağız size" dedi. Bakan Tekin ise bunun üzerine, "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan" şeklinde yanıt verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik: "Sana sıfır veriyorum"
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşülmeye başlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik: "Sana sıfır veriyorum" 1

Komisyon öncesi Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin, komisyonda yer alan vekillerle selamlaştı. Bu sırada ise muhalefet sıralarından Bakan Tekin'e yönelik tepkiler yükseldi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik: "Sana sıfır veriyorum" 2

KARNELİ TEPKİ: "NOTLARINIZ HAZIR"

CHP sıralarından Bakan Tekin'e karneli tepki geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Notlarınız karnenizde hazır, birazdan sunacağız size" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik: "Sana sıfır veriyorum" 3

"SANA SIFIR VERİYORUM, YÜZDE 99'U YALAN"

Bakan Tekin ise "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan" ifadelerini kullandı. Bu sırada tepkiler arttı ve "Eğer sen bu işe yalan diye girersen bu iş olmaz" şeklinde yanıt geldi. Bakan Tekin ise bunun üzerine "Benim Veli Bey ile hukukum başka" dedi.

DEM PARTİLİ VEKİLDEN 'ÇOCUK İŞÇİ' TEPKİSİ: "ELİNİZİ SIKMIYORUM"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da "İş cinayetlerine, sermayeye çocuk işçiliğine kurban verdiğiniz için sizin elinizi sıkmıyorum" tepkisini gösterdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | En az 3 kişi öldü, yaralılar da var! Diyarbakır’da feci kazaSon dakika | En az 3 kişi öldü, yaralılar da var! Diyarbakır’da feci kaza
Dünya çocuk Günü’ne özel “diş festivali” Dünya çocuk Günü’ne özel “diş festivali”

Anahtar Kelimeler:
Karne meclis tbmm
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.