Milli Eğitim Bakanlığı bütçe görüşmelerinde gerginlik: "Sana sıfır veriyorum"

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam ediyor. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşülmeye başlandı.

Komisyon öncesi Milli Eğitim Bakanlığı Yusuf Tekin, komisyonda yer alan vekillerle selamlaştı. Bu sırada ise muhalefet sıralarından Bakan Tekin'e yönelik tepkiler yükseldi.

KARNELİ TEPKİ: "NOTLARINIZ HAZIR"

CHP sıralarından Bakan Tekin'e karneli tepki geldi. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Notlarınız karnenizde hazır, birazdan sunacağız size" dedi.

"SANA SIFIR VERİYORUM, YÜZDE 99'U YALAN"

Bakan Tekin ise "Bu karneden dolayı sana sıfır veriyorum. Söylediğin şeylerin yüzde 99'u yalan" ifadelerini kullandı. Bu sırada tepkiler arttı ve "Eğer sen bu işe yalan diye girersen bu iş olmaz" şeklinde yanıt geldi. Bakan Tekin ise bunun üzerine "Benim Veli Bey ile hukukum başka" dedi.

DEM PARTİLİ VEKİLDEN 'ÇOCUK İŞÇİ' TEPKİSİ: "ELİNİZİ SIKMIYORUM"

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da "İş cinayetlerine, sermayeye çocuk işçiliğine kurban verdiğiniz için sizin elinizi sıkmıyorum" tepkisini gösterdi.