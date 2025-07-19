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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '10 Kasım' açıklaması: Niyet okuyuculuğudur!

Milli Eğitim Bakanlı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı takviminde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım'ın ara tatile gelmesiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada anma etkinliklerinin 4-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleşeceği ifade edilirken, "Devlet büyüklerimizin manevi miraslarını öğrencilerimize aktarmak gayretimize rağmen bu yaklaşımın niyet okuyuculuğundan öte olmadığı aşikârdır" denildi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan '10 Kasım' açıklaması: Niyet okuyuculuğudur!
Mustafa Fidan

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı 1. dönem ara tatilinin 10 Kasım haftasına denk gelmesiyle ilgili kamuoyunda oluşan tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

10 KASIM'IN ARA TATİLE DENK GELMESİNE MEB'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlık, tatil takviminin yalnızca pedagojik gerekçelerle değil; aynı zamanda yasal zorunluluklar, resmî ve dinî bayramlar, ortak sınav tarihleri ve müfredat dengesi gibi birçok parametre dikkate alınarak belirlendiğini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı ndan 10 Kasım açıklaması: Niyet okuyuculuğudur! 1

Açıklamada, son üç eğitim öğretim yılında ara tatillerin okulun açılmasının ardından 9. haftanın sonunda uygulandığı, 2025–2026 yılında da bu geleneğin sürdürüldüğü belirtildi. Ancak 3–7 Kasım 2025 tarihleri arasında ortak yazılı sınav haftası olduğu için, ara tatilin bu tarihlere denk getirilmesinin mümkün olmadığı ifade edildi.

"NİYET OKUYUCULUKTAN ÖTE DEĞİLDİR"

2024-2025 eğitim yılında da benzer bir uygulama yapıldığını belirten MEB, gelen eleştirilerle ilgili de, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli öğretim programlarında da yer vermek suretiyle kadim medeniyetimizden devraldığımız bütün değerlerimiz ve tarihimize yön veren devlet büyüklerimizin manevi miraslarını öğrencilerimize aktarmak gayretimize rağmen bu yaklaşımın niyet okuyuculuğundan öte olmadığı aşikârdır" cevabı verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Eğitim öğretim meb müfredat 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
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