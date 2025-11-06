Milli futbolcu AVM'de neye uğradığını şaşırdı! Gözü dönen vatandaş silah çekip şemsiye fırlattı

Senegal milli futbol takımında forma giyen Papy Djilobodji, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki bir AVM'de dehşete uğradı. Silahın çekildiği ve ortalığın karıştığı olay vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Futbolcuya silah çeken A.A. gözaltına alındı ve suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

YÜRÜYEN MERDİVEN BAŞINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Sarıyer Ayazağa’da bulunan bir AVM’de 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM’deki mağazalardan alışveriş yaptı. Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM’den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi. Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen A.A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.

SİLAH ÇEKİP ŞEMSİYE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine A.A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu. Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı. A.A. bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı. Ardından da üstüne yürüyerek onu itti. Bağırışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar tarafları ayırdı.

GÖZALTINA ALINDI; SUÇ KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler Abdullah A.’yı yakaladı. Silahına el konulan A:A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'Silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İşte olaydan görüntüler:

Kaynak: DHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır