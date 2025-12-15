HABER

Milli mühimmattan tam isabet: BOZOK ve KAYI-30 hedefi vurdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK SAGE’nin BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatlarının hedefi tam isabetle imha ettiğini açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatlarının, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha ettiğini duyurdu. Aynı zamanda Kacır, Türkiye’nin SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri olduğunu belirtti.

"BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatları, hedefi tam isabetle imha etti"
Türkiye’nin milli mühimmat ve milli platform başarılarına değinen Bakan Kacır, "Türkiye, SİHA ve mühimmat çeşitliliğinde dünya lideri. TÜBİTAK SAGE’nin geliştirdiği BOZOK ve KAYI-30 SİHA mühimmatları, Bayraktar AKINCI’dan gerçekleştirilen test atışlarında hedefi tam isabetle imha etti" ifadelerini kullandı.

Milli mühimmattan tam isabet: BOZOK ve KAYI-30 hedefi vurdu 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mehmet Fatih Kacır
