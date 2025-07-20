HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milli Savunma Bakanı Güler'den KKTC'de 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'na ziyaret

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü nedeniyle 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Güler'den KKTC'de 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı'na ziyaret

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Mutlu Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü kutlamaları için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığını ziyaret etti. Tümen Komutanlığında askeri törenle karşılanan Bakan Yaşar Güler, inceleme ve denetlemelerde bulunarak talimatlar verdi."

Paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğraflara da yer verildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakim çift İznik’te dünya evine girdiHakim çift İznik’te dünya evine girdi
İzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendiİzmir'de Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Barış Harekâtı Milli Savunma Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı kıbrıs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Duyan koştu, 12 ton ücretsiz dağıttılar! 20 dakikada tükendi

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü! Tutuklanan itfaiye eri koğuşunda kendini astı

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

Bir kişide 122 milyon TL fark çıktı! Tek tek çağrılıyorlar 'Herkes ödemek zorunda'

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

'Sen beni aldatıyorsun' diyen kocasını katletti! İfadesi ortaya çıktı

Takılarla kaçan damat bulundu

Takılarla kaçan damat bulundu

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

Bu 2 gün dışarı çıkmayın: Yeni sıcak hava dalgası bu hafta kavuracak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.