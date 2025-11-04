HABER

Milli Savunma Bakanı Güler Konya’da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 8’inci Konya Savunma Sanayisi Tedarikçi Buluşmaları programına katılmak üzere Konya’ya geldi.

Mustafa Fidan

Bakan Yaşar Güler, ilk olarak Konya’da konuşlu bulunan 56’ncı Bakım Fabrika Müdürlüğünün yeni fabrika inşaat alanını gezerek, incelemelerde bulundu.

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI UĞUR İBRAHİM ALTAY’A ZİYARET

Bakan Güler’e incelemeleri sırasında Bakan Yardımcısı Musa Heybet, Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy ve ASFAT AŞ Genel Müdürü Mustafa İlbaş da eşlik etti. Daha sonra Bakan Güler, Konya Valiliğini ziyaret ederek Vali İbrahim Akın’dan şehirdeki çalışmalara ilişkin bilgi aldı ve şeref defterini imzaladı. Bakan Güler, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı da ziyaret etti.

(İHA)

04 Kasım 2025
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
