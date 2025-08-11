HABER

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Kosova Yaşar Güler Milli Savunma Bakanı
