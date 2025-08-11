Milli Savunma Bakanı Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.
11.08.2025 13:14
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştiren Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile Milli Savunma Bakanlığında görüştü. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
