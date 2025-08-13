Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye'nin Savunma ve Dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi

Bakanlık tarafından, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'den yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat Başkanı Hüseyin El Seleme ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmenin ardından Bakan Yaşar Güler ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından Ortak Eğitim ve Danışmanlık Mutabakat Muhtırası imzalandı."