Milli Savunma Bakanı Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Umerov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Belçika’da Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
05.06.2025 18:36
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile bir araya geldi.
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