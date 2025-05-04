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Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Uzman Çavuş Önder Özen şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde sürdürülen Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde arama- tarama faaliyetleri sırasında mayın/ EYP’ye basması sonucu yaralanan İstihkam Uzman Çavuş Önder Özen’in şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Irak'ın kuzeyinde Uzman Çavuş Önder Özen şehit oldu
Begüm Özkaynak

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Irak’ın kuzeyindeki Pençe (Hakurk) Operasyon bölgesinde icra edilen arama tarama faaliyeti esnasında mayın/EYP’ye basması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Önder Özen derhal hastaneye kaldırılmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 03 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
şehit Milli Savunma Bakanlığı
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