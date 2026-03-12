HABER

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni paylaşım: "İncirlik bir Türk üssüdür"

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hüseyni Hamaney'in açıklamaları gündem olurken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken bir paylaşım geldi. İncirlik'teki üssün giriş fotoğrafının yer aldığı paylaşımda "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadeleri yer aldı.

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hüseyni Hamaney, göreve seçildikten sonra ilk açıklamalarını yaptı. Hamaney, "Bölgedeki tüm ABD üsleri derhal kapatılmalı, bu üslere saldırılacak. Komşularla dostluğa inanıyoruz, yalnızca üsleri hedef alıyoruz ve mecbur kalırsak buna devam edeceğiz" dedi.

"İNCİRLİK BİR TÜRK ÜSSÜDÜR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan da yeni bir İncirlik paylaşımı geldi. İncirlik'teki üssün giriş fotoğrafının yer aldığı paylaşımda "İncirlik bir Türk üssüdür" ifadeleri yer aldı.

"TÜM TESİSLER İLE MÜLKİYETİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NE AİTTİR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Adana'da konuşlu İncirlik Üssü'ne ilişkin daha önce yapıla açıklamada ise şunlar kaydedilmişti:
"İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik'te konuşludur. 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA'larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti'ne aittir. Üs komutanı Türk tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır."

