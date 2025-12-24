HABER

Milyarderlerin 12.000 dolarlık "sürpriz yumurtası" tükendi: İçinde Trabzon fındığı var

Lüks telefon tasarımlarıyla tanınan bir marka, "Billionaire’s Surprise" adını verdiği yeni ürününü tanıttı. Birinci sınıf Belçika çikolatası ve Trabzon fındığıyla hazırlanan bir yumurta çikolatanın içinden çıkan som altın anahtar, sahibine özel tasarım altın bir iPhone kazandırıyor. Fiyatı ise tam 12.000 dolar başlıyor ancak tükendi.

Enes Çırtlık

Çocukluğumuzun vazgeçilmezi "sürpriz yumurta", lüks tutkunları için akılalmaz bir seviyeye taşındı. Altın kaplama teknolojik ürünleriyle tanınan lüks tasarım markası, "Billionaire’s Surprise" (Milyarderin Sürprizi) adını verdiği yeni koleksiyon parçasını duyurdu. Ancak bu yumurtayı özel kılan sadece fiyatı değil.

TRABZON FINDIĞI VE BELÇİKA ÇİKOLATASI DETAYI

Sadece 3 adet üretilen bu sınırlı setin merkezinde, tamamen el yapımı bir yumurta çikolata yer alıyor. Şirket, bu lezzeti oluşturmak için şu malzemeleri seçtiğini belirtiyor:

  • Birinci sınıf Belçika çikolatası
  • Trabzon fındıkları
  • Yenilebilir altın (Yumurtanın dışı yenilebilir altınla kaplı)

YUMURTAYI KIR, ANAHTARI AL, KASAYI AÇ!

Bu pahalı çikolatayı yediğinizde (veya kırdığınızda) içinden plastik bir oyuncak değil, som altından yapılmış bir anahtar çıkıyor. Bu anahtar, setle birlikte gelen özel bir kasayı açıyor. Kasanın içinde ise asıl ürün var: Altın kaplama, özel tasarım bir akıllı telefon.

FİYATI 12.000 DOLAR'DAN BAŞLIYOR

Marka, bu set için 12.000 dolar başlangıç fiyatı belirledi. Nihai fiyatlandırma seçilen telefon modeline göre değişebiliyor. Ancak halihazırda markanın sitesinde setin tükendiği görülüyor.

