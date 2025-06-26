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Milyonca adayın beklediği KPSS başvuru ekranı erişime açıldı

Milyonlarca adayın beklediği KPSS başvuru ekranı açıldı. ÖSYM sitesinde açılan KPSS başvurularına, lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecek. Adaylar başvurularını 10 Temmuz tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Milyonca adayın beklediği KPSS başvuru ekranı erişime açıldı
Mustafa Fidan

KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzunun ardından erişime açıldı. Adaylar, başvurularını yayımlanan kılavuz doğrultusunda osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS lisans başvuru ekranı.

BAŞVURULAR ÖSYM RESMİ SİTESİNDEN YAPILACAK

2025 KPSS lisans başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvurular bugün osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.Başvuruların başlamasıyla birlikte ise gözler başvuruların nasıl yapılacağı ve ücrete çevrildi. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

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2025 KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı.

26 Haziran 2025
26 Haziran 2025

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