Milyonca adayın beklediği KPSS başvuru ekranı erişime açıldı

KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzunun ardından erişime açıldı. Adaylar, başvurularını yayımlanan kılavuz doğrultusunda osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS lisans başvuru ekranı.

BAŞVURULAR ÖSYM RESMİ SİTESİNDEN YAPILACAK

2025 KPSS lisans başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvurular bugün osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.Başvuruların başlamasıyla birlikte ise gözler başvuruların nasıl yapılacağı ve ücrete çevrildi. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

2025 KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı.