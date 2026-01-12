HABER

Milyonlarca hesabın bilgileri mi çalındı? Instagram'dan açıklama geldi!

Meta çatısı altındaki Instagram, üçüncü tarafların şifre sıfırlama e-postaları oluşturmasına olanak tanıyan bir sorunu kabul etti ve sorunu düzelttiğini açıkladı. Ancak sorunun kullanıcıların kişisel bilgilerinin çalınmasına yol açtığı iddialarını reddetti. Geçtiğimiz günlerde bir güvenlik şirketi 17,5 milyon Instagram hesabının bilgilerinin çalındığını iddia etmişti.

Enes Çırtlık

Geçtiğimiz günlerde bir güvenlik şirketi, "Siber suçluların kullanıcı adları, fiziksel adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve daha fazlası dahil olmak üzere 17,5 milyon Instagram hesabının hassas bilgilerini çaldığını" iddia etmişti. Şirket, Instagram kullanıcılarına gönderilen bir şifre sıfırlama e-postasının ekran görüntüsünü de paylaşmıştı.

INSTAGRAM'DAN 'VERİ İHLALİ' AÇIKLAMASI

Instagram konuyla ilgili olarak bir açıklama yayınlayarak, "Harici bir tarafın bazı kişiler için şifre sıfırlama e-postaları talep etmesine izin veren bir sorunu düzelttik. Sistemlerimizde herhangi bir ihlal söz konusu değildir ve Instagram hesaplarınız güvendedir. Bu e-postaları görmezden gelebilirsiniz; karışıklık için özür dileriz." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca hesabın bilgileri mi çalındı? Instagram dan açıklama geldi! 1

The Register'ın edindiği bilgilere göre söz konusu muhtemelen, bir internet sitesinde yayınlanan veri setine atıfta bulunuyordu. Burada bir kullanıcı, 17 milyondan fazla Instagram kullanıcısının kişisel bilgilerini içeren bir döküm yayınlamış ve bunların 2024'te tespit edilen bir API sızıntısının sonucu olduğunu iddia etmişti.

Ancak Instagram'ın açıklamasına göre sistemlerde herhangi bir ihlal söz konusu değil ve Instagram hesapları güvende.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Instagram
