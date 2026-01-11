Son zamanlarda Instagram'dan beklenmedik e-postalar aldıysanız sebebi pek de hoş olmayabilir!

Son zamanlarda Instagram'dan hiç beklemediğiniz şifre sıfırlama e-postaları aldınız mı? Eğer cevabınız 'evet' ise yalnız değilsiniz.

Görünüşe bakılırsa bu e-postaların nedeni ise internetin karanlık yüzü dark web'de gerçekleşen tatsız bir durum olabilir.

'INSTAGRAM'DA VERİ SIZINTISI' İDDİASI

Siber güvenlik şirketi Malwarebytes'e göre, 17,5 milyon Instagram kullanıcısının hesaplarına bağlı fiziksel adresler, telefon numaraları, e-posta adresleri ve diğer bilgiler, dark web'de satışa sunulmuş durumda.

Şirket, bu kişisel bilgilerin, muhtemelen bir saldırganın Instagram'dan bilgileri sızdırmasına olanak tanıyan 2024 tarihli bir API ihlaliyle bağlantılı olduğunu tahmin ediyor.

Gizmodo'da yer alan habere göre, bilgilerinizin güvende olduğundan emin olmak için atabileceğiniz bazı adımlar şunlar:

Şifrenizi hemen şimdi sıfırlamak

Henüz yapmadıysanız iki faktörlü kimlik doğrulamayı açmak

Tüm sosyal medya hesaplarını tüm platformlardan kalıcı olarak silmek

Şu ana kadar Instagram, bu konuyla ilgili bir açıklama yayınlamadı.