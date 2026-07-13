Milyonlarca liralık bağışa rağmen AHBAP'ın deprem konutları atıl kaldı! Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaları böyle paylaştı: "Arkamızda devlet vardı"

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen uzun sürenin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan milyonlarca liralık bağışa rağmen, Malatya'da teslim edileceği duyurulan konutların son hali içler acısı gündem oldu. Kaba inşaatı biten ve atıl vaziyette bırakılarak çürümeye terk edilen projeler, depremzedelerin umutlarının nasıl suistimal edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

"ARKAMIZDA DEVLETİMİZ VARDI"

TOKİ tarafından deprem bölgesinde yapılan konutlar hızla yükseldi. Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları ise depremzedelerin sözleriyle paylaştı: “Arkamızda devletimiz vardı”