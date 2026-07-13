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Milyonlarca liralık bağışa rağmen AHBAP'ın deprem konutları atıl kaldı! Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaları böyle paylaştı: "Arkamızda devlet vardı"

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremde 11 ilimizdeki yıkım tüm Türkiye'yi derinden yaralamıştı. Deprem döneminde milyonlarca liralık bağış toplayan Ahbap Derneği, Malatya'da konut yapacağını duyurmuştu. Ancak o konutların son hali içler acısı... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da bitirilen konut projeleriyle ilgili 'Arkamızda devletimiz vardı' notuyla yeni bir paylaşımda bulundu.

Milyonlarca liralık bağışa rağmen AHBAP'ın deprem konutları atıl kaldı! Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaları böyle paylaştı: "Arkamızda devlet vardı"

6 Şubat depremlerinin üzerinden geçen uzun sürenin ardından Ahbap Derneği tarafından toplanan milyonlarca liralık bağışa rağmen, Malatya'da teslim edileceği duyurulan konutların son hali içler acısı gündem oldu. Kaba inşaatı biten ve atıl vaziyette bırakılarak çürümeye terk edilen projeler, depremzedelerin umutlarının nasıl suistimal edildiğini bir kez daha ortaya koydu.

Milyonlarca liralık bağışa rağmen AHBAP ın deprem konutları atıl kaldı! Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaları böyle paylaştı: "Arkamızda devlet vardı" 1

Milyonlarca liralık bağışa rağmen AHBAP ın deprem konutları atıl kaldı! Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaları böyle paylaştı: "Arkamızda devlet vardı" 2

Milyonlarca liralık bağışa rağmen AHBAP ın deprem konutları atıl kaldı! Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaları böyle paylaştı: "Arkamızda devlet vardı" 3

Milyonlarca liralık bağışa rağmen AHBAP ın deprem konutları atıl kaldı! Bakan Kurum deprem bölgesindeki çalışmaları böyle paylaştı: "Arkamızda devlet vardı" 4

"ARKAMIZDA DEVLETİMİZ VARDI"

TOKİ tarafından deprem bölgesinde yapılan konutlar hızla yükseldi. Bakan Murat Kurum, deprem bölgesindeki çalışmaları ise depremzedelerin sözleriyle paylaştı: “Arkamızda devletimiz vardı”

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum Ahbap Derneği 6 şubat
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