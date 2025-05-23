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Milyonlarca liralık hesap hareketi tespit edildi! Bakan Yerlikaya duyurdu... Dolandırıcılara ağır darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 4 ayrı dolandırıcı suç örgütüne operasyon yapıldığını duyurdu. Operasyon kapsamında 35 şüpheli tutuklanırken, şüphelilerin birçok suça bulaştığı ortaya çıktı. Öte yandan yapılan incelemelerde 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi.

Milyonlarca liralık hesap hareketi tespit edildi! Bakan Yerlikaya duyurdu... Dolandırıcılara ağır darbe
Melih Kadir Yılmaz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, Antalya, Artvin, Adana ve Balıkesir merkezli 4 ayrı dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

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35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 64 şüpheli yakalanırken şüphelilerden 35’i tutuklandı, 29’u hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yapılan çalışmalarda yakalanan şüphelilerin Antalya'da yeşil reçeteli ilaçları, sahte reçetelerle usulsüz sattıkları, Artvin'de cinsel içerikli ürün satan firmadan müşteri bilgilerini satın aldıkları ve kendilerini avukat, mali müşavir ve muhasebeci olarak tanıtarak "uzlaşı parası" talep edip vatandaşları dolandırdıkları, Adana'da "yardım" adı altında ücretsiz alışveriş kartları dağıttıkları kişilerin bilgilerini ele geçirerek toplam 343 vatandaşı dolandırdıkları, Balıkesir'de ise para karşılığı sahte engelli raporları düzenleyerek kamuyu zarara uğrattıkları tespit edildi.

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BİRÇOK SUÇTAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yakalanan şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu/uyarıcı madde imal ve ticareti, resmi belgede sahtecilik, rüşvet, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına nitelikli dolandırıcılık, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.

1 MİLYAR 785 MİLYONLUK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Operasyonlar sonucu; ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda sahte sağlık raporu, banka/kredi kartı, bilgisayar, telefon ve dijital materyal ele geçirildi. MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu; şüphelilerin hesaplarında 1 milyar 785 milyon TL hesap hareketliliği tespit edildi. Şüphelilere ait; 402 adet banka hesabı, 18 adet kripto varlık hesabı, 5 adet araç ve 2 adet konut, sahte engelli raporu ile usulsüz olarak alınan 12 adet otomobile el konuldu.

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Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı
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