HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Milyonlarca yıllık sır Mars'ta ortaya çıktı! Bilim insanları şaşırdı: 'Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor'

Milyonlarca yıllık sır Mars'ta ortaya çıktı! Bilim insanları şaşırdı: 'Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor'

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
16.03.2025 13:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

NASA'nın 'Perseverance' keşif aracı, Kızıl Gezegen’in geçmişine dair önemli ipuçları elde etti. Keşif aracının, Mars yüzeyindeki tuhaf kayaçlara lazerle analiz yaparak Kızıl Gezegen’in geçmişine dair önemli ipuçları elde ettiği bildirildi.

Milyonlarca yıllık sır Mars'ta ortaya çıktı! Bilim insanları şaşırdı: 'Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor'

Mars’ın Jezero Krateri'nde keşfedilen açık renkli kayaçlar, çok sıcak ve nemli koşullarda oluşabilecek mineraller içeriyor. Bu da gezegenin düşünülenden çok daha farklı bir yer olabileceğini gösteriyor.

MARS-UZAY-ARACI-MILYONLARCA-YILLIK-SIRRI_613417_181558

"ŞAŞIRTAN KEŞİF"

ABD'deki Purdue Üniversitesi'nden gezegen bilimci Roger Wiens, dünyada bu tür minerallerin yoğun yağış alan sıcak iklimlerde veya kaplıcalar gibi hidrotermal sistemlerde oluştuğunu söyledi. Wiens, bu minerallerin, kayaların uzun süre akan suyun içinde kalmasıyla meydana geldiğini belirterek, “Sıcak su, kayaçlardan çözünebilen tüm elementleri zamanla uzaklaştırır ve geriye yalnızca en dirençli olanları bırakır. Mars gibi soğuk ve kuru bir gezegende böyle bir keşif yapmak gerçekten şaşırtıcı” dedi.

"DAHA ÖNCE GÖRDÜĞÜMÜZ HİÇBİR ŞEYE BENZEMİYOR"

NASA’nın 'Perseverance' keşif aracı Jezero Krateri'nde keşfedilen ve çevresiyle uyumsuz görünen açık renkli kayaçları inceledi. Bu tür kayaçlara, bulundukları bölgeye sonradan taşındıkları için ‘yüzey kayaçları’ deniyor. Araştırmacılar, Perseverance’ı ‘Lazerle Uyarılmış Ayrışma Spektroskopisi’ adı verilen bir teknoloji kullanarak bu kayaçları incelemekle görevlendirdi. Bu teknik, kayaçlara lazer atışı yaparak içeriğini analiz ediyor. Lazer, mineralin küçük bir kısmını buharlaştırarak atomlarını ve iyonlarını uyarıyor. Daha sonra, spektroskopi cihazı yayılan ışığı inceleyerek mineralin bileşimini belirliyor. Sonuçlar bilim insanlarını şaşırttı. Wiens, keşfin beklenmedik olduğunu söyleyerek, “Bu kayaçlar, Mars'ta daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor” ifadesini kullandı.

MARS-UZAY-ARACI-MILYONLARCA-YILLIK-SIRRI_613418_181558

NASIL OLUŞTUKLARI HENÜZ BİLİNMİYOR

Analizler, kayaçların büyük oranda ‘kaolinit’ adı verilen yumuşak, beyaz renkli bir silikat kili mineralinden oluştuğunu ortaya koydu. Mars’taki kaolinit, Dünya’dakinden daha sertti. Bunun, Mars’taki farklı aşınma koşullarından kaynaklandığı düşünülüyor. Araştırmacılar ayrıca kayaçlarda ‘spinel’ adı verilen başka bir mineralin de izlerine rastladı. Spinel, Dünya’da magnezyum alüminyum içeren değerli bir taş olarak biliniyor. Fakat Mars’taki kaolinit kayaçlarında nasıl oluştuğu henüz bilinmiyor. Bilim insanları, bu mineralin hem volkanik hem de başkalaşım süreçlerle oluşabilen alüminyum açısından zengin bir tür olabileceğini düşünüyor. (DHA)

Elektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandıElektrik akımına kapılan 2 kişi ağır yaralandı
Konya’da uyuşturucu operasyonuKonya’da uyuşturucu operasyonu
Anahtar Kelimeler:
uzay Dünya Mars NASA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Babasından öğrendi, seri üretime geçti! 120 çalışanı var, 8 ülkeye satıyor

Babasından öğrendi, seri üretime geçti! 120 çalışanı var, 8 ülkeye satıyor

Bir il yüzde 70 indirime akın etti 'Satış çok iyi, beklenenin üstünde'

Bir il yüzde 70 indirime akın etti 'Satış çok iyi, beklenenin üstünde'

Cezaevine girmemek için 13 çocuk yaptı! 472 yıl hapis cezası bulunan kadını 14. hamileliği kurtaramadı

Cezaevine girmemek için 13 çocuk yaptı! 472 yıl hapis cezası bulunan kadını 14. hamileliği kurtaramadı

Restoran ve kasaplar vatandaşın ucuz etine göz dikti!

Restoran ve kasaplar vatandaşın ucuz etine göz dikti!

Milyonlarca yıllık sır Mars'ta ortaya çıktı! Bilim insanları şaşırdı: 'Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor'

Milyonlarca yıllık sır Mars'ta ortaya çıktı! Bilim insanları şaşırdı: 'Daha önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyor'

Prof. Dr. Celal Şengör'e sert tepki! "Böyle ancak kaos yazılır"

Prof. Dr. Celal Şengör'e sert tepki! "Böyle ancak kaos yazılır"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! %50'yi aşan indirimler...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.