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Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle! Aralarında Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır da var

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki 'Lüks otomobil' haberlerinin ardından harekete geçti. İmamoğlu gazeteciler Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır ve Ferhat Murat hakkında suç duyurusunda bulundu. Ayrıca İmamoğlu gazete, internet sitesi ve TV kanalları için de hukuki süreç başlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e bilgi ve belgelerle 200'ün üzerinde başvuru yapıldı.

Milyonluk araç iddiaları sonrası İmamoğlu'ndan karşı hamle! Aralarında Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır da var
Melih Kadir Yılmaz

İBB'ye yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu için geçen günlerde bir iddia ortaya atılmıştı.

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CHP'Lİ BAŞARIR İDDİALARIN ARDINDAN MECLİS'TE KONUŞMUŞTU

Bir garajda fotoğrafları çekilen lüks otomobillerin İmamoğlu'na ait olduğu öne sürülmüştü. İBB tarafından yapılan açıklamada ise bu iddia yalanlandı. İBB'nin yaptığı açıklamada, "Ekrem İmamoğlu’nun lideri olduğu suç örgütünün, Beykoz’daki bir rezidansta lüks araçlar sakladığı ortaya çıktı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Bahsi geçen araçların Murat Kapki’ye ait olduğu, bu araçların lüks otomobil meraklıları tarafından ortak kullanılan bir garajda bulunduğu söylendi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da "Bu arabaların yarısının Cumhur İttifakı bünyesinde bulunan bir milletvekilinin olduğu ortaya çıktı" ifadelerini kullanmıştı.

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BAZI ARAÇLAR MHP'Lİ UYSAL VE EŞİNE AİT ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından bazı araçların MHP Milletvekili Levent Uysal ve eşi Ece Uysal'a ait olduğu ortaya çıkmıştı.

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Abdulkadir Selvi / Cem Küçük

TV KANALLARI VE GAZETELER İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Sözcü TV'de yer alan habere göre; İmamoğlu yaşanan gelişmelerin ardından harekete geçti ve bazı gazete, internet sitesi ile kanallar için suç duyurusunda bulundu.

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Gürkhan Hacır

CEM KÜÇÜK, ABDULKADİR SELVİ VE GÜRKAN HACIR DA LİSTEDE

İmamoğlu ayrıca bazı gazeteciler için de harekete geçti. İmamoğlu aralarında Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Gürkan Hacır, Ferhat Murat’ın bulunduğu gazeteciler, çok sayıda kişi ve sosyal medya kullanıcıları hakkında suç duyurusunda bulundu.

200'ÜN ÜZERİNDE BAŞVURU YAPILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve RTÜK’e bilgi ve belgelerle 200'ün üzerinde başvuru yapıldı.

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Ekrem İmamoğlu cem küçük Abdulkadir Selvi rtük
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