Milyonluk viyadük yıkılıyor

Trabzon’da bir dönem kent trafiğinin çözümü olarak hayata geçirilen Reşadiye Viyadüğü’nde yıkım çalışmaları başladı. Milyonlarca lira harcanarak yapılan yapının kaldırılmasıyla bölgede yeni ulaşım düzenlemesine geçilecek.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan Reşadiye Viyadüğü’nün yıkım çalışmalarına başlandı. Döneminde milyonlarca liralık yatırımla inşa edilen ve güncel maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu belirtilen viyadük, uzun süredir trafik akışı ve şehir estetiği açısından tartışma konusu oluyordu. Hızırbey ve Pazarkapı mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Reşadiye Viyadüğü’nü de kapsayan alanda hazırlanan imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından plan değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kararla viyadüğün kaldırılmasının yasal zemini oluşturulurken, karar doğrultusunda bölgede yıkım çalışmalarına başlandı. Viyadüğün kaldırılmasının ardından bölgede yeni ulaşım düzenlemelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Durna, yaptığı açıklamada "Buna hiç gerek yoktu. Burası siyaset amaçlı yapıldı. Haftada buradan 10-20 tane araba geçiyor. Ne gereği vardı. Şimdi yıkım kararı alındı. Hepsi ayrı bir masraf. Yazık günah" dedi.

Bölgede 26 yıldır esnaflık yapan Salih Zeki Keleş ise "Viyadükler çalışmadı. Daha önce de buradaki bina sahipleri mahkemeye verdi. Yapıldı ancak hiçbir araç buradan geçmedi. Madem yıkılacak neden yapıldı. Büyük bir israf. Viyadüğün altı yıllardır otopark olarak kullanılıyor. Viyadük bence plansız olarak yapıldı" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır