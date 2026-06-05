HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Milyonluk viyadük yıkılıyor

Trabzon’da bir dönem kent trafiğinin çözümü olarak hayata geçirilen Reşadiye Viyadüğü’nde yıkım çalışmaları başladı.

Milyonluk viyadük yıkılıyor

Trabzon’da bir dönem kent trafiğinin çözümü olarak hayata geçirilen Reşadiye Viyadüğü’nde yıkım çalışmaları başladı. Milyonlarca lira harcanarak yapılan yapının kaldırılmasıyla bölgede yeni ulaşım düzenlemesine geçilecek.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinde yaklaşık 10 yıl önce hizmete açılan Reşadiye Viyadüğü’nün yıkım çalışmalarına başlandı. Döneminde milyonlarca liralık yatırımla inşa edilen ve güncel maliyetinin yaklaşık 300 milyon lira olduğu belirtilen viyadük, uzun süredir trafik akışı ve şehir estetiği açısından tartışma konusu oluyordu. Hızırbey ve Pazarkapı mahalleleri sınırları içerisinde yer alan Reşadiye Viyadüğü’nü de kapsayan alanda hazırlanan imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin onayına sunuldu. Yapılan görüşmelerin ardından plan değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. Mecliste alınan kararla viyadüğün kaldırılmasının yasal zemini oluşturulurken, karar doğrultusunda bölgede yıkım çalışmalarına başlandı. Viyadüğün kaldırılmasının ardından bölgede yeni ulaşım düzenlemelerinin hayata geçirilmesi planlanıyor.

Mahalle sakinlerinden Hüseyin Durna, yaptığı açıklamada "Buna hiç gerek yoktu. Burası siyaset amaçlı yapıldı. Haftada buradan 10-20 tane araba geçiyor. Ne gereği vardı. Şimdi yıkım kararı alındı. Hepsi ayrı bir masraf. Yazık günah" dedi.

Bölgede 26 yıldır esnaflık yapan Salih Zeki Keleş ise "Viyadükler çalışmadı. Daha önce de buradaki bina sahipleri mahkemeye verdi. Yapıldı ancak hiçbir araç buradan geçmedi. Madem yıkılacak neden yapıldı. Büyük bir israf. Viyadüğün altı yıllardır otopark olarak kullanılıyor. Viyadük bence plansız olarak yapıldı" ifadelerini kullandı.

Milyonluk viyadük yıkılıyor 1

Milyonluk viyadük yıkılıyor 2

Milyonluk viyadük yıkılıyor 3

Milyonluk viyadük yıkılıyor 4

Milyonluk viyadük yıkılıyor 5

Milyonluk viyadük yıkılıyor 6

Milyonluk viyadük yıkılıyor 7

Milyonluk viyadük yıkılıyor 8

Milyonluk viyadük yıkılıyor 9

Milyonluk viyadük yıkılıyor 10

Milyonluk viyadük yıkılıyor 11

Milyonluk viyadük yıkılıyor 12
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Slovenya’da İsrail yanlısı yeni hükümet, göreve gelir gelmez Filistin bayrağını indirdiSlovenya’da İsrail yanlısı yeni hükümet, göreve gelir gelmez Filistin bayrağını indirdi
Başına demir parçası düşen işçi yaralandıBaşına demir parçası düşen işçi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Trabzon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

Yeni partinin adı: İstiklal Partisi!

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

AK Partili Rümeysa Eker tepki çeken Atatürk paylaşımı sonrası istifa etti

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Galatasaray'da Mauro Icardi kararını verdi!

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

Reha Muhtar'ın tabutu başında ilginç anlar! Poyraz Mina'yı böyle uyardı

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

TÜİK Mayıs enflasyonunu açıkladı: Milyonlar kilitlenmişti

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

Memur ve emekli zamlı maaş tablosu: 5 aylık enflasyon farkı çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.