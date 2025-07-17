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Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme! Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. İlk belirlemelerde 300 milyon liranın üzerinde yolsuzluk tespit edilmişti.

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme! Yunus Emre Enstitüsü'nün eski başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı
Melih Kadir Yılmaz

Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün Eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: "ESENBOĞA HAVALİMANINDA YAKALANMIŞ VE GÖZALTINA ALINMIŞTIR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yunus Emre Vakfı bünyesinde yapılan usulsüz işlemler nedeniyle vakfın zarara uğratıldığı iddiaları yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca "Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Yunus Emre Enstitüsünün eski Başkanı Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanında yakalanmış ve gözaltına alınmıştır."

Milyonluk vurgun soruşturmasında yeni gelişme! Yunus Emre Enstitüsü nün eski başkanı Şeref Ateş gözaltına alındı 1

YOLSUZLUĞUN BOYUTU 300 MİLYONDAN FAZLA

Türkçe'yi yaygınlaştırmak amacıyla faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü’ndeki yolsuzluk iddialarıyla başlatılan soruşturmada 6 paravan şirket kurup vakfın paralarını buralara aktaran şüphelilerin yaptığı yolsuzluğun boyutu ilk belirlemelere göre 300 milyon liranın üzerinde olduğu tespit edilmişti. Ayrıca Şeref Ateş’in kendisi ve yakınları adına 73 banka hesabı açtırdığı ortaya çıkmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tabela şirketlerden alınan sahte faturalarla kurumun zarara uğratıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.

EVİNDE BULUNAMAMIŞTI

Yunus Emre Enstitüsü eski başkanı Şeref Ateş ile eski yönetici ve çalışanların da aralarında bulunduğu şüphelilerin adreslerine baskın yapılmış, Şeref Ateş evde bulunamazken, diğer 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı. Ayrıca soruşturma kapsamında suçlanan 11 kişi ve yakınlarına ait bin 458 banka, 20 kripto hesabı ve 3 kiralık kasaya el konuldu. Milyonluk vurgun yapan eski başkan Şeref Ateş, Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı yunus emre enstitüsü
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