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Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nin önünde aşure dağıtıldı

Mimar Sinan'ın her yıl muharrem ayının 10. gününde Süleymaniye Camisi civarındaki evinde aşure yapılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılması vasiyeti üzerine Gürsoy Vakfınca hazırlanan aşure vatandaşlara ikram edildi.

Mimar Sinan'ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi'nin önünde aşure dağıtıldı

Süleymaniye Camisi önünde gerçekleştirilen etkinliğe katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, gazetecilere, aşure gününde Kerbela şehitlerini andıklarını, tüm Müslümanların birlik olması için aşurenin güzel fırsat olduğunu söyledi.

Acıların insanları en hızlı şekilde bir araya getirdiğini söyleyen Erdoğan, "Kerbela'nın acısı da inşallah dünyanın bütün Müslümanlarını bir araya getirsin. Gazze'de soykırım olan bir zamanda Müslümanlar arasında nifak tohumlarının olması, aralarında ayrılıkların olması bizi zayıflatıyor. Maalesef bu soykırımın uzamasına sebep oluyor. İnşallah bu aşureyle bugünü anmak, ecdadın bize bıraktığı güzel bir hatıra." dedi.

Mimar Sinan ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi nin önünde aşure dağıtıldı 1

Erdoğan, ihtiyaç sahiplerine aşure ve yemek dağıtılmasını 15 yıldır yerine getiren Gürsoy Vakfına teşekkür etti.

Gürsoy Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Gürsoy da 2007-2010 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü adına Süleymaniye Camisi'nde restorasyona başladıklarında 3 önemli obje bulduklarını anlattı.

Bunların caminin amel defterleri, müneccim başının fetvası ve Mimar Sinan'ın vakfiyesi olduğunu aktaran Gürsoy, "Bulduğumuz vakfiyenin içinde Mimar Sinan, 'Öldükten sonra cami görevlileri, benimle ilgili hatim okusunlar, bu okudukları hatmin duasını türbemin başına gelip yapsınlar. Vakıftan ayrılan parayla aşure ve gariplere yemek dağıtsınlar.' diyor. 2010 yılından itibaren bu vakfiyenin gereğini yerine getiriyoruz. 15 yıldır kesintisiz devam ediyoruz. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar daim olur. Mimar Sinan'ın da ruhu şad olur." ifadelerini kullandı.

Mimar Sinan ın vasiyeti gereği Süleymaniye Camisi nin önünde aşure dağıtıldı 2

Etkinliğe, Fatih Kaymakamı Cafer Sarılı, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gürsoy Vakfı üyeleri ve davetliler de katıldı.

Katılımcılar, öğle namazının ardından Mimar Sinan'ın türbesini ziyaret ederek dualar okudu.

Ziyaretin ardından aşure dağıtımı yapıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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aşure
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