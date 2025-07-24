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Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı: "İddianame kabul edildi, bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için mücadelemiz devam edecek"

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası sürerken, ailenin avukatı Rezan Epözdemir yeni bir açıklama yaptı. Cinayetle ilgili daha sonradan tutuklanan iki şüphelinin davasının birleştirildiğini duyurdu. Epözdemir, "İddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.  M.A.D ve A.Ö’nün tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir" dedi.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı: "İddianame kabul edildi, bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için mücadelemiz devam edecek"

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davasında ailenin avukatı Rezan Epözdemir, dosyayla ilgili yeni gelişmeleri paylaştı.

Epözdemir paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Müvekkilerin biricik evladı Mattia Ahmet Minguzzi'nin 24.01.2025 tarihinde katledilmesine ilişkin talebimiz üzerine dosya kapsamına dahil olan olay yerine ilişkin kamera kayıtlarının dökümüne dair bilirkişi raporu ve dosyaya celp edilen kamera kayıtları uyarınca failler B.B ve U. B’nin ilk tartışmadan olayın bitimine ve hatta metrobüse ve geri dönüşe kadar olayın öncesi ve sonrasındaki tüm aşamalarda yalnız olmadığı, sanıkların yanlarında M.A.D ve A.Ö’nün de bulunduğu, fiil üzerinde ortak hakimiyet kurdukları, hatta sanıklarla Ahmet Minguzzi’nin ilk karşılaştıkları saat olan 08:14'ten 3 dakika önce saat 08:11'de cinayette kullanılan bıçağın pazardaki bir tezgahtan evladımızı bıçaklayan fail B.B ile birlikte, M. A. D tarafından alındığı tarafımızca tespit edilmiş ve yine tarafımızca İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına 1 Mayıs 2025 tarihinde M.A.D ve A. Ö hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı: "İddianame kabul edildi, bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için mücadelemiz devam edecek" 1

Akabinde başvurumuz üzerine 07.05.2025’te M.A.D ve A. Ö yakalanarak gözaltına alındı ve tutuklandı. M.A.D ve A.Ö hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 11.07.2025 itibariyle tamamlandı ve Başsavcılık her iki şüpheli hakkında “Çocuğun kasten öldürülmesine iştirak suçunu” (TCK madde 82/1-e, madde 39) işlediklerinden bahisle cezalandırılmaları amacıyla iddianame düzenleyerek B.D ile U. B hakkında İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesinde devam olunan yargılama ile fiili ve hukuki bağlantı olduğundan birleştirme talep etti. Bugün itibariyle iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmiş olup; hukuki ve fiili irtibat nedeniyle yargılamaya İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinin 2025/142 Esas sayılı dosyası üzerinden devam olunacaktır.

Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir açıkladı: "İddianame kabul edildi, bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için mücadelemiz devam edecek" 2

Ayrıca mahkeme sanıklar M.A.D ve A.Ö’nün tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına ve 02.10.2025’te gerçekleşecek duruşmada mevcutlu olarak hazır edilmelerine karar vermiştir. Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın canice katledilmesine dair maddi gerçeğin ortaya çıkması ve bütün faillerin emsal mahiyette cezalandırılması için tüm tehdit ve baskılara rağmen sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecektir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

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Anahtar Kelimeler:
Rezan Epözdemir Mattia Ahmet Minguzzi
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