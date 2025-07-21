Minguzzi ailesinin avukatı Rezan Epözdemir aldığı tehditleri açıklamıştı! Yeni gelişmeyi duyurdu: "Yakalama kararı çıkarıldı"

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti davası çerçevesinde ailenin avukatı Rezan Epözdemir bugün, bir haftada aldığı tehdit mesajlarını açıklayarak isyan etmişti.

ÖLÜM TEHDİTLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

Epözdemir, tehdit mesajlarını açıklarken adeta çileden çıkmış, "Mağdur ailenin avukatını, eşini tehdit edeceksin, ölümle tehdit edeceksin, mesaj atacaksın, arayacaksın, yüzünü kapatacaksın, keleşle tehdit edeceksin, savcılık tespit edip sevk edecek tutuklamaya ama sulh ceza hakimliği adli kontrolle bırakacak” diyerek isyan etmişti.

Epözdemir'in konuşmasının ardından, şüpheli Y.E.B. hakkında 5 Temmuz tarihli tutuklama talebinin reddi kararın kaldırılması ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlemesine karar verilmesi talep edilmişti.

"YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI"

Avukat Epözdemir yaptığı paylaşımda olayla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. Epözdemir, "Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi." ifadelerini kullandı.

Bu konudaki açıklamamız sonrasında, Hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek… https://t.co/SKHZGfK7vq — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) July 21, 2025

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır