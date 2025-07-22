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Minguzzi ailesinin avukatını ölümle tehdit etmişti! Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti infial yaratmıştı. Ailenin avukatı olan Rezan Epözdemir geçen günlerde kendisine ve eşine ölüm tehditleri gönderildiğini söylemişti. Gündem olan olayın ardından harekete geçildi. Epözdemir'e ölüm tehditleri gönderen şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Minguzzi ailesinin avukatını ölümle tehdit etmişti! Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Melih Kadir Yılmaz

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, yaşıtları olan gençler tarafından canice katledilmişti. Cinayet infial yaratırken, ailenin avukatı Rezan Epözdemir geçen günlerde kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini söylemişti.

Minguzzi ailesinin avukatını ölümle tehdit etmişti! Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı 1

EPÖZDEMİR'İ ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ŞAHIS İÇİN YAKALAMA KARARI

Epözdemir'in açıklamalarının ardından harekete geçildi ve Epözdemir ailesini tehdit eden şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"TUTUKLAMAYA ESAS YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTIR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Epözdemir şunları söyledi:

"Bu konudaki açıklamamız sonrasında, hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi"

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Anahtar Kelimeler:
Rezan Epözdemir Mattia Ahmet Minguzzi
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