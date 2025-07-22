Minguzzi ailesinin avukatını ölümle tehdit etmişti! Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, yaşıtları olan gençler tarafından canice katledilmişti. Cinayet infial yaratırken, ailenin avukatı Rezan Epözdemir geçen günlerde kendisinin ve eşinin tehdit edildiğini söylemişti.

EPÖZDEMİR'İ ÖLÜMLE TEHDİT EDEN ŞAHIS İÇİN YAKALAMA KARARI

Epözdemir'in açıklamalarının ardından harekete geçildi ve Epözdemir ailesini tehdit eden şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"TUTUKLAMAYA ESAS YAKALAMA KARARI ÇIKARILMIŞTIR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Epözdemir şunları söyledi:

"Bu konudaki açıklamamız sonrasında, hem Başsavcılık makamının hem de bizim itirazımız neticesinde, bizi tehdit eden ve serbest bırakılan fail hakkında tutuklamaya esas yakalama kararı çıkarılmıştır. Keşke bizim açıklamamıza ve sosyal medyadaki tepkilere ve fikri takibe gerek olmaksızın zamanında tam ve gereği gibi reaksiyon gösterilebilseydi"