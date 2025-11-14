HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Minguzzi cinayetiyle gündem olmuştu! Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri için yeni karar verildi

Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından "suça sürüklenen çocuklar" sorunuyla ilgili 11. Yargı Paketi'nde adım atılması bekleniyordu. Taslak metinde yer verilen düzenleme 11. Yargı Paketi'nden çıkarıldı, sorunla ilgili farklı bir yol izlenmesi kararlaştırıldı. TBMM'de kurulacak komisyonun yol haritası merak uyandırdı.

Minguzzi cinayetiyle gündem olmuştu! Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri için yeni karar verildi
Hazar Gönüllü

Çocukların suça karışması son dönemde en çok konuşulan sorunlardan biri. Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından, "suça sürüklenen çocuk" kavramı ve yasal düzenlemeler tartışmaya açılmıştı. Önümüzdeki hafta perşembe günü TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'nin taslak metninde suça sürüklenen çocuklara verilecek cezaların artırılmasını öngören bir düzenleme yer almıştı ancak düzenleme paketten çıkarıldı.

Minguzzi cinayetiyle gündem olmuştu! Türkiye nin en büyük sorunlarından biri için yeni karar verildi 1
Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR" İÇİN YENİ KARAR

NTV'de yer alan habere göre; Meclis’te ‘Suça sürüklenen çocuklar’ sorunu başta olmak üzere ‘çocukların üstün yararını’ gözeten çalışmalar yapacak bir Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Minguzzi cinayetiyle gündem olmuştu! Türkiye nin en büyük sorunlarından biri için yeni karar verildi 2

TBMM Genel Kuruluna sunulacak ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

KAMU KURUMLARI VE STK'LAR DİNLENECEK

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

Minguzzi cinayetiyle gündem olmuştu! Türkiye nin en büyük sorunlarından biri için yeni karar verildi 3

ANKARA'DA DIŞINDA DA ÇALIŞABİLECEK

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.

AK Partili kaynakların verdiği bilgiye göre komisyon, çocukların eğitimden, sağlığa tüm sorunlarını ele alacak bir çalışma yürütecek.

KOMİSYON RAPORUNA GÖRE YENİDEN ELE ALINACAK

Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınacağı belirtildi.

Minguzzi cinayetiyle gündem olmuştu! Türkiye nin en büyük sorunlarından biri için yeni karar verildi 4

ÇOCUKLARI KULLANAN ÇETELERE CEZA KATLANIYOR

Yargı paketinde, çetelere; örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise aynen korunacak. Yani çocuklara değil çocukları kullanan çetelere verilen cezalar artırılacak.

  1. Yargı Paketinde, kripto varlık ve banka hesap bilgilerini başkasına vermek suretiyle dolandırıcılık yapanlara, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanmasına ilişkin bir madde de yer alacak.

Ödeme araçları veya hesap bilgilerinin dolandırıcılık suçunda kullanılması veya kullandırılması gibi durumlarda da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.

  1. Yargı Paketinin önümüzdeki hafta Perşembe günü Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sındırgı’da sis etkili olduSındırgı’da sis etkili oldu
Sineme oyuncusu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövdü! Dehşet anları kameradaSineme oyuncusu Bahadır Ünlü, çalışanını beyzbol sopasıyla dövdü! Dehşet anları kamerada

Anahtar Kelimeler:
cinayet Ahmet Minguzzi suça sürüklenen çocuk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Şehitlerimizin yasını tutarken Yunanistan'dan skandal paylaşım

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Beşiktaş'tan Rafa Silva için resmi açıklama!

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

Asgari ücret için net oranı gerekçeyle açıkladı! 'Aynı şey olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.