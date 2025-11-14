Minguzzi cinayetiyle gündem olmuştu! Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri için yeni karar verildi

Çocukların suça karışması son dönemde en çok konuşulan sorunlardan biri. Ahmet Minguzzi'nin öldürülmesinin ardından, "suça sürüklenen çocuk" kavramı ve yasal düzenlemeler tartışmaya açılmıştı. Önümüzdeki hafta perşembe günü TBMM'ye sunulması beklenen 11. Yargı Paketi'nin taslak metninde suça sürüklenen çocuklara verilecek cezaların artırılmasını öngören bir düzenleme yer almıştı ancak düzenleme paketten çıkarıldı.



Kadıköy'de öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi

"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR" İÇİN YENİ KARAR

NTV'de yer alan habere göre; Meclis’te ‘Suça sürüklenen çocuklar’ sorunu başta olmak üzere ‘çocukların üstün yararını’ gözeten çalışmalar yapacak bir Araştırma Komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

TBMM Genel Kuruluna sunulacak ortak öneriyle, Anayasa'nın 41. maddesindeki düzenlemeler de dikkate alınarak, çocuğun üstün yararı gözetilerek "çocuklarla ilgili Meclis araştırma komisyonu" kurulması talep edilecek.

Genel Kurulda önerinin kabul edilmesinin ardından kurulması planlanan komisyonda, "suç işleyen çocuklar" konusu da ele alınacak.

KAMU KURUMLARI VE STK'LAR DİNLENECEK

Yasal düzenlemelerin ele alınacağı komisyonda, farklı kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları da dinlenecek, çocukların suç işlemesinin engellenmesine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

ANKARA'DA DIŞINDA DA ÇALIŞABİLECEK

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerek görüldüğü halde bu süre bir ay daha uzatılabilecek. Öte yandan komisyon, Ankara dışında da çalışmalar yapabilecek.

AK Partili kaynakların verdiği bilgiye göre komisyon, çocukların eğitimden, sağlığa tüm sorunlarını ele alacak bir çalışma yürütecek.

KOMİSYON RAPORUNA GÖRE YENİDEN ELE ALINACAK

Suça sürüklenen çocuklara yönelik düzenlemenin komisyonun çalışmalarına ve raporuna göre yeniden ele alınacağı belirtildi.

ÇOCUKLARI KULLANAN ÇETELERE CEZA KATLANIYOR

Yargı paketinde, çetelere; örgütlü suç kapsamında verilen cezanın iki katına çıkarılması düzenlemesi ise aynen korunacak. Yani çocuklara değil çocukları kullanan çetelere verilen cezalar artırılacak.

Yargı Paketinde, kripto varlık ve banka hesap bilgilerini başkasına vermek suretiyle dolandırıcılık yapanlara, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanmasına ilişkin bir madde de yer alacak.

Ödeme araçları veya hesap bilgilerinin dolandırıcılık suçunda kullanılması veya kullandırılması gibi durumlarda da bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek.