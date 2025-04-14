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Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandı

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti. Tepki çeken olay sonrası İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesiyle ilgili 67 yaşındaki D.A.'nın yakalandığını açıkladı.

Minguzzi'nin mezarı tahrip edilmişti! Bakan Yerlikaya duyurdu: Yakalandı
Recep Demircan

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verilmişti.

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SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Tepki çeken olay sonrası Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olaya ilişkin "mezarlıklara zarar verme" suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

SALDIRGAN YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada saldırganın yakalandığını duyurdu.

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Yerlikaya paylaşımında şunları ifade etti:

"İstanbul’da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D.A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum."

14 Nisan 2025
14 Nisan 2025

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Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya Mattia Ahmet Minguzzi
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