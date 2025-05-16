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Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 14 yaralı

Ankara'da inşaat işçilerini taşıyan minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptığı kazada 14 kişi hafif yaralandı.

Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı: 14 yaralı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği 06 DV 3425 plakalı, inşaat işçilerini taşıyan minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ile 1 minibüse çarptı. Kazada, araçlarda bulunan 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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