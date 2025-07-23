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Minibüsle çarpışan araç 5 metre yükseklikten aşağı uçtu: 1 yaralı

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil, minibüsle çarpıştıktan sonra yaklaşık 5 metre yükseklikten aşağı uçtu. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Minibüsle çarpışan araç 5 metre yükseklikten aşağı uçtu: 1 yaralı

Kaza, gece yarısı Battalgazi ilçesi Fırat Mahallesi Venüs Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede seyir halinde olan 58 AFL 033 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 34 JM 7497 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı uçarak. istinat duvarı ile park halindeki bir aracın dorsesi arasına sıkışarak askıda kaldı.

POLİS, SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar edilmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
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