Minibüsler çarpıştı, 10 tarım işçisi yaralandı

Kaza, saat 06.00 sıralarında Antalya kavşağında meydana geldi. Isparta'dan Burdur'a giden tarım işçilerinin bulunduğu Adem A. yönetimindeki minibüs ile Hüseyin A. yönetimindeki minibüs çarpıştı.

Sürücülerin yara almadığı kazada minibüste bulunan 2’si Afganistan uyruklu 10 tarım işçisi kadın yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Sürücüler ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır