HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Minik hastalara moral ziyareti

Bolu’da Gölköy Kız Yurdu öğrencileri, el emeğiyle hazırladıkları oyuncakları "Şifa Oyuncakları" projesi kapsamında hastanelerde tedavi gören çocuklara hediye ederek, miniklere moral oldu.

Minik hastalara moral ziyareti

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen "Şifa Oyuncakları" projesine destek veren Gölköy Kız Yurdu öğrencileri, ördükleri oyuncaklarla minik kalplere dokundu. Gönüllü öğrenciler tarafından hazırlanan oyuncaklar, hastanelerde tedavi gören çocuklara ulaştırılarak moral kaynağı oldu. "Her oyuncak bir tebessüm, her tebessüm de bir şifaya dönüşsün" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, dayanışma ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birini sergiledi. Proje hastane de tedavi gören çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Projenin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Düğün çıkışı kafasına taşla vurarak öldürdü: Katil zanlısı karakolda yakalandıDüğün çıkışı kafasına taşla vurarak öldürdü: Katil zanlısı karakolda yakalandı
Akdeniz’de kurban satış yerleri hazırAkdeniz’de kurban satış yerleri hazır

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

Bakanlığın listesine girince Ebebek'ten açıklama geldi!

'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

'Geçerse...' diyerek göreceği rakamı açıkladı 'Artık düşecek diyemiyoruz'

2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı...

2 günlük bebek mezarlıkta bulundu: Annesi üniversite öğrencisi çıktı...

Korkunç kaza: 3 kişi öldü, 26 yaralı var

Korkunç kaza: 3 kişi öldü, 26 yaralı var

Türkiye anahtar ülke! Erdoğan ile Trump'ın arası çok iyi

Türkiye anahtar ülke! Erdoğan ile Trump'ın arası çok iyi

İtalya'da yanardağ kabusu! Etna yeniden patladı: 'Kırmızı kod' verildi...

İtalya'da yanardağ kabusu! Etna yeniden patladı: 'Kırmızı kod' verildi...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.