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Minik öğrenciler polis teşkilatı hakkında bilgi aldı

Bahçelievler Anaokulu öğrencileri, Bilecik İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz'ı ziyaret ederek polislik mesleği ve Türk Polis Teşkilatı hakkında bilgi aldı.

Minik öğrenciler polis teşkilatı hakkında bilgi aldı

İl Emniyet Müdürü Yılmaz, minik misafirlerine polislik mesleğinin görevlerini, teşkilatın toplumda huzur ve güvenliği sağlama sorumluluklarını detaylı bir şekilde anlattı. Ziyaret boyunca öğrenciler, hem polislik mesleğine dair merak ettikleri konuları öğrenme şansı yakaladı hem de Türk Polis Teşkilatı'na karşı duydukları sevgiyi pekiştirdi. Ayrıca etkinlik, çocuklara güvenlik bilinci aşılayarak onların toplumsal sorumluluk anlayışını güçlendirdi. Bu özel etkinlik için İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bahçelievler Anaokulu'na teşekkürlerini iletti.

(İHA)

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Bahçelievler
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