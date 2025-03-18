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  4. Miniklerden anlamlı destek! Kumbaralarını Filistin için açtılar

Miniklerden anlamlı destek! Kumbaralarını Filistin için açtılar

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Kıdemli Şef Editörü
18.03.2025 14:34
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Mersin Anamur İlçe Müftülüğüne bağlı Yunus Emre, Akdeniz Camii Müberra Mert ve Değirmencik Burun 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencileri, Filistinliler için harçlıklarını kumbaralarında biriktirdi.

Miniklerden anlamlı destek! Kumbaralarını Filistin için açtılar

Minik öğrenciler, kumbaralarında biriktirdikleri harçlıkları, Filistin’de zulme maruz kalan kardeşlerine gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Anamur Şubesine bağışladı. Minik öğrencilerle bir araya gelen İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, "Filistin Gazze’de zulme maruz kalan kardeşlerini unutmayan 4-6 yaş Kur’an kursu öğrencilerimizi bu davranışından dolay tebrik ediyorum. Harçlıklarını zulüm altında yaşam mücadelesi veren kardeşleriyle paylaşan miniklerimizin bu davranışı farkındalık oluşturmak açısında çok kıymetli. Yardımlaşma ve dayanışma ruhuyla, toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşturan minik yavrularımızı bu minvalde yetiştiren tüm Kur’an Kursu öğreticisi hocalarıma, velilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.
Minikler, harçlıklarını biriktirdikleri kumbaraları Filistinli akranlarına ulaştırılmak üzere Müftü Fidan’a teslim etti.

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Mersin
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