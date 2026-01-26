HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Minnesota'da gerilim sürüyor! Trump 'Sınır Çarını' gönderdi: "Sert ama adil biri"

ABD Başkanı Donald Trump, göçmenlere karşı operasyonların sürdüğü ve 2 Amerikalının Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından öldürülmesiyle olayların tırmandığı Minnesota'ya "sınır çarı" olarak nitelendirilen sınır güvenliğinden sorumlu Tom Homan'ı göndereceğini açıkladı. Trump ayrıca Homan için "sert ama adil biri" dedi.

Minnesota'da gerilim sürüyor! Trump 'Sınır Çarını' gönderdi: "Sert ama adil biri"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Minnesota'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

"SERT AMA ADİL"

Sınır güvenliğinden sorumlu Homan'ın bölgeye giderek olayları yerinde inceleyeceğini ve doğrudan kendisine rapor vereceğini kaydeden Trump, Homan'ın "sert ama adil biri" olduğunu ifade etti.

Minnesota da gerilim sürüyor! Trump Sınır Çarını gönderdi: "Sert ama adil biri" 1

20 MİLYARLIK DOLANDIRICILIK İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ

ABD Başkanı ayrıca, Minnesota'da 20 milyar dolarlık bir "sosyal yardım dolandırıcılığı" olduğunu iddia ederek bu sürecin de yargı mercileri tarafından soruşturulduğunu mesajına ekledi. Trump, bir kez daha Somali asıllı ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'a yüklenerek Minnesotalı Demokrat Kongre üyesinin "kısa sürede bir servete sahip olduğu" yönündeki iddiasını yineledi.

Minnesota da gerilim sürüyor! Trump Sınır Çarını gönderdi: "Sert ama adil biri" 2

OLAYIN GEÇMİŞİ

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti. O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı. Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Apple yeni modelini tanıttı! İşte fiyatıApple yeni modelini tanıttı! İşte fiyatı
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklamaÇanakkale’de uyuşturucu operasyonlarına 5 tutuklama

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Donald Trump Minnesota abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Filipinler'de belediye başkanına roketli saldırı

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, TRT affetmedi!

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.