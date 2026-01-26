Minnesota'da gerilim sürüyor! Trump 'Sınır Çarını' gönderdi: "Sert ama adil biri"

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Minnesota'daki olayları yakından takip ettiğini belirtti.

"SERT AMA ADİL"

Sınır güvenliğinden sorumlu Homan'ın bölgeye giderek olayları yerinde inceleyeceğini ve doğrudan kendisine rapor vereceğini kaydeden Trump, Homan'ın "sert ama adil biri" olduğunu ifade etti.

20 MİLYARLIK DOLANDIRICILIK İDDİASINI GÜNDEME GETİRDİ

ABD Başkanı ayrıca, Minnesota'da 20 milyar dolarlık bir "sosyal yardım dolandırıcılığı" olduğunu iddia ederek bu sürecin de yargı mercileri tarafından soruşturulduğunu mesajına ekledi. Trump, bir kez daha Somali asıllı ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'a yüklenerek Minnesotalı Demokrat Kongre üyesinin "kısa sürede bir servete sahip olduğu" yönündeki iddiasını yineledi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Minneapolis'te ICE görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu. Minneapolis Polis Şefi Brian O'Hara, ABD vatandaşı olduğunu düşündükleri kurbanın 37 yaşında beyaz bir Minneapolis sakini olduğunu söylemişti. O'Hara, bu kişinin herhangi bir suç kaydının bulunmadığını belirterek, "Kendisinin silahı yasal olarak edindiğine ve taşıma ruhsatına sahip olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanmıştı. Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, Minneapolis'te ICE polisi tarafından vurularak öldürülen kişinin kendi üyelerinden hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu açıklamıştı.Kaynak: AA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır