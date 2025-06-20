Mirastan haraç istediler, alamayınca kurşun yağdırdılar! Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

İstanbul Bakırköy'de bulunan bir özel hastanede yaşanan silahlı saldırı gündem olmuştu. Annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras, 41 yaşındaki Osman Beşe'nin hayatını adeta kabusa çevirdi.

MİRAS KALAN PARA HAYATINI KABUSA ÇEVİRDİ

Ekol TV'nin haberine göre Beşe'ye miras kalan para Beşe'yi suç örgütlerinin hedefi haline getirdi. Miras olayından sonra Beşe yurt dışından defalarca arandı ve tehdit edildi. Tehdit edenler Beşe'den mirasın bir kısmını haraç olarak istedi.

HASTANE BAHÇESİNDE SUİKAST GİRİŞİMİ! AĞIR YARALANDI

İddialara göre Beşe gelen tehditleri ciddiye almadı. Ameliyat olmak için Bakırköy’de bulunan özel bir hastaneye giden Beşe, ameliyat öncesi hastanenin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Suikast girişiminde ağır yaralanan Beşe yine aynı hastanede tedaviye alındı.

SALDRININ ARKASINDAN 'DALTONLAR' ÇIKTI

Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını kare kare inceleyen ekipler, saldırının arkasında "Daltonlar" olarak bilinen organize suç çetesinin olduğunu belirledi. Olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir şüpheli gözaltına alınırken, diğer iki saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hem saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliğini hem de çete bağlantılarını netleştirmek için soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor. Osman Beşe’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.