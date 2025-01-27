HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Misafirhane görevlisi, aç tilkiyi elleriyle besledi

Misafirhane görevlisi, aç tilkiyi elleriyle besledi

27.01.2025 12:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Kandilli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’ne ait misafirhanede görevli Demir Hüseyin Yazıcı, sıra dışı bir dostluğa ev sahipliği yapıyor.

Misafirhane görevlisi, aç tilkiyi elleriyle besledi

Kandilli beldesinde arta kalan yemek ve ekmeklerle kedileri besleyen görevli Demir Hüseyin Yazıcı, tilkinin de geldiğini gördü. Önce duruma şaşıran Yazıcı, adını "Misafir" koyduğu tilkiyi de kedilerle birlikte elleriyle beslemeye başladı. Yazıcı, “Önceleri çok temkinliydi, yaklaşmaya çekiniyordu. Ancak zamanla güven kazandı. Artık belirli aralıklarla geliyor, yemek ve ekmekleri paylaşıyoruz. Kedilerle tam olarak anlaşamasa da beslenmesini tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor” dedi.

Tilkinin kedilerle birlikte karnını doyurma anları ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Karnını doyuran tilki ise bir süre sonra doğal yaşam alanına geri döndü.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tilki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
valiye hakaret ettiği gün içeri almalılardı
Ekrem bey panik oldu ! ve başına gecekleri bildiği için son çırpınışları yapıyor ve yaptıkçada hata yapıp batmay devam ediyor :) sen kimsinde belirkişiyi tebdit ediyorsun ! korkacağın birşey yoksa beden bu çırpınışlar
istanbulda yaşayanlara yazık kimlerin eline düşmüşler fakat herkes hak ettiğini yaşayacaktır.
Cevaba bak hizaya gel.. Şecahatini arz ederken sirkatin söylemek tam da budur. Yahu önemli olan kimlerin davalarında bilirkişi olduğum değil ki.. Bu daha beter. Şimdi o raporların da gündeme gelecek. Bakalım nasıl raporlarmış diye. Ayrıca yaş da pek gençmiş. O kadar binayı nasıl gezecekse....
En Çok Okunan Haberler
Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Yeni Şafak yazarı o tarihi işaret etti! "6 ila 8 bakan değişecek"

Yeni Şafak yazarı o tarihi işaret etti! "6 ila 8 bakan değişecek"

Skandal görüntü! Öğrencilere sırayla dayak attı: 'Pavyon mu lan burası?'

Skandal görüntü! Öğrencilere sırayla dayak attı: 'Pavyon mu lan burası?'

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.