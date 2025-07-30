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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile askeri işbirliğini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza'yı Kahire'de kabul ederek iki ülke arasındaki askeri ve güvenlik işbirliğini görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile askeri işbirliğini görüştü

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliğinin artırılması ile terörle mücadelede tecrübe paylaşımı gündeme geldi. Bu işbirliğinin, iki ülkenin ortak çıkarlarını yansıttığı ifade edildi.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mirza, Sisi'ye Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif’in selamlarını iletti. Sisi de iki ülke arasındaki ilişkilerin olumlu yönde geliştiğini vurguladı.

Ayrıca görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler de değerlendirildi. Sisi, Mısır'ın Gazze'de ateşkesi sağlamak için yürüttüğü çabalara değindi.

Taraflar, uluslararası toplumun Gazze'de İsrail ablukasının oluşturduğu insani krizi durdurmak için sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Yardımların İsrail ablukasını aşarak Gazze Şeridi'ne ulaştırılması ve bağımsız Filistin devletinin tanınmasının önemi ifade edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mısır
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