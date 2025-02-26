Mısır’da dahil oldu… ‘Esir takası’ krizinde yeni gelişmeler: İsrail Hamas’ı suçlamıştı! Hamas’tan açıklama geldi

İsrail’in, Hamas ile yapılan anlaşmayı ihlal ederek Filistinli tutukluların serbest bırakılmasını ertelemesi üzerine yaşanan tepkiler devam ederken, Hamas’tan konuya dair önemli bir açıklama geldi.

Hamas, anlaşma çerçevesinde Filistinli kadınlar ve çocukların, ayrıca İsrailli esirlerin naaşlarının takasının eş zamanlı yapılacağını belirtti.

Mısır’ın arabuluculuğunda Kahire’de yapılan görüşmelerde anlaşmanın tüm şartlarına tam uyulması gerektiği vurgulandı.

“TAKASLAR EŞ ZAMANLI OLACAK”

Hamas’tan açıklama geldi. oluşan krizin çözüme kavuştuğunu, anlaşmaya varıldığı vurgulayarak, "İlk aşamada iade edilmesi kararlaştırılan İsrailli esirlerin naaşları ile Filistinli kadın ve çocukların takasının eş zamanlı olarak gerçekleştirileceği" söylendi.

İSRAİL HÜKÜMET KAYNAKLARI DOĞRULADI

Anlaşmaya Kahire'de Mısırlı yetkililerle yapılan görüşmeler sırasında varıldığı belirtilen açıklamada, "Hamas heyeti, anlaşmanın tüm şartlarına ve aşamalarına tam ve kesin olarak uyulması gerektiği konusundaki net tutumunu bir kez daha yineledi" dedi.

İsrail basını ise anlaşmanın İsrail hükümet kaynakları tarafından doğrulandığını ve süreçten Mısır'ın sorumlu olacağını duyurdu.

İSRAİL, ANLAŞMAYI İHLAL EDİP HAMAS’I SUÇLAMIŞTI

Hamas, İsrail ile varılan ateşkes anlaşmasının son aşamasında 6 İsrailli esiri daha serbest bırakmış, İsrail ise 620 Filistinli tutukluyu serbest bırakma taahhüdünü yerine getirmemişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının ertelendiği bildirilirken, gerekçe olarak "Hamas’ın rehineleri küçük düşüren törenleri" ve "rehineleri propaganda amacıyla kullanması" gösterilmişti. Hamas’ın varılan anlaşmayı "ihlal ettiği" savunulmuştu.

(İHA)