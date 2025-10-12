HABER

Mısır'da Gazze zirvesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak

Mısır Cumhurbaşkanlığı, Pazartesi günü 20’den fazla ülke liderinin katılacağı "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağını duyurarak, "Zirve, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirme çabalarını artırmayı ve bölgesel güvenlik ve istikrarda yeni bir aşama başlatmayı amaçlıyor" açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Gazze zirvesine katılmak üzere yarın Mısır'a gidecek.

Ufuk Dağ

Mısır’dan daha önce ABD basınının gündeme getirdiği barış zirvesi hakkında resmi açıklama geldi. Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin 13 Ekim Pazartesi günü "Şarm El-Şeyh Barış Zirvesi"ne ev sahipliği yapacağı bildirildi. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ve ABD Başkanı Donald Trump’ın eş başkanlığında gerçekleştirilecek zirveye 20'den fazla ülke liderinin katılacağı aktarılırken, "Zirve, Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeyi, Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirme çabalarını artırmayı ve bölgesel güvenlik ve istikrarda yeni bir aşama başlatmayı amaçlıyor" ifadeleri kullanıldı. Zirvenin "Trump'ın bölgede barışı sağlama vizyonu ve dünya çapındaki çatışmaları sona erdirme konusundaki amansız çabaları ışığında" organize edildiği hatırlatıldı.

KİMLER DAVET EDİLDİ

Daha önce ABD basınının gündeme getirdiği zirveye, Türkiye, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, BAE, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya dahil pek çok ülkenin davet edildiği belirtilmişti.

ERDOĞAN DA KATILACAK

Mısır'da düzenlenen Gazze zirvesine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Mısır'a gidecek.

