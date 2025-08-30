Mısır’da tren kazası: 3 ölü, 94 yaralı

Mısır’ın Matruh bölgesinde bulunan El-Dabaa şehri yakınlarındaki El-Ferdiye ve Zaviye elAvvama köyleri arasında bir tren kazası meydana geldi. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kazada 3 kişinin öldüğü ve 94 kişinin yaralandığı açıklandı.

MISIR'DAKİ TREN KAZASINDA ÜÇ KİŞİ ÖLDÜ, 94 KİŞİ YARALANDI

Mısır Ulusal Demiryolları Kurumu’ndan yapılan açıklamada da, Kahire-Marsa Matruh seferini gerçekleştiren 7 vagonlu trenin raylardan çıktığı ve 2 vagonun devrildiği belirtildi. Yetkililer, enkazın kaldırılması ve hizmetlerin yeniden sağlanması için teknik ekipler ile gerekli teçhizatın bölgeye sevk edildiğini aktardı. Açıklamada, 55 yaralının El-Dabaa Merkez Hastanesi’ne, 39 yaralının da Ras El-Hikma Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

BAKANDAN SORUMLULARI HESABINI VERECEK AÇIKLAMASI

Olay yerini ziyaret eden Mısır Ulaştırma Bakanı Kamel El-Wazir de, kazanın nedeninin araştırılması için teknik bir komite kurulacağını bildirdi. El-Wazir, kazadan sorumlu kişilere en ağır cezanın verileceğini ifade ederek, herhangi bir ihmalin derhal işten çıkarılma ile sonuçlanacağını aktardı.

