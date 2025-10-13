Mısır’daki Gazze'de barış amaçlı Şarm El-Şeyh Zirvesi'nde imzalar atıldı! Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Mısır’ın Şarm eş-Şeyh kentinde ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eşbaşkanlığında düzenlenen Gazze’deki ateşkesin korunması ve barış amacıyla düzenlenen "Barış Zirvesi" başladı. Zirveye aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da yer aldığı 30 kadar lider katıldı.

Şarm eş-Şeyh’te Cumhurbaşkanı Sisi tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Ürdün Kralı II. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa el-Halife, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas da zirvenin ev sahibi Sisi tarafından karşılanan liderler arasında yer aldı. Zirveye katılan liderler arasında Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif de yer aldı.

Fotoğraf çekimi öncesi Trump, zirveye katılan liderlerle tek tek tokalaşarak, kısa süre sohbet etti. Trump, burada Gazze’deki ateşkesin tesisinde kilit rol oynayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da karşılayarak sohbet etti.

Erdoğan yanına ilerlerken Trump'ın, "Bu adamın ne kadar çetin olduğunu biliyor musunuz? Ama onu seviyorum. Onu seviyorum" dediği duyuldu.

LİDERLERDEN AİLE FOTOĞRAFI

Zirve öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın da aralarında olduğu liderler aile fotoğrafında bir araya geldi.

"ERDOĞAN'A ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zirvede açıklamalar yapan Trump, "Türkiye dünyadaki en güçlü ordulardan birine sahip. Bir çok çatışmalarda da galip gelmeyi bildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. NATO'da sorun olunca onunla konuşmak için beni arıyorlar. Ne zaman başım sıkışsa her zaman yanımda oldu. Çok teşekkür etmek istiyorum. Harika bir insan. Hiçbir zaman bizi yüz üstü bırakmadı. Dostluğu için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İMZALAR ATILDI

Mısır’ın Şarm Eş-Şeyh kentinde bir araya gelen dünya liderleri, Gazze için düzenlenen Barış Zirvesi’nde "Niyet Belgesi" imzaladı.

"İKİNCİ AŞAMA MÜZAKERELER BAŞLADI"

Barış zirvesine katılmak amacıyla Şarm el-Şeyh'e gelen Trump, havalimanında Sisi tarafından karşılandı. İki ülke heyetlerinin görüşmesinde konuşan Sisi, ABD Başkanı Trump'a "Mükemel bir iş çıkardınız Sayın Başkan" dedi. Trump, Mısır’daki "Barış Zirvesi" öncesi yaptığı açıklamada, İsrail ve Hamas arasında Gazze Planı’nın ikinci aşama müzakerelerinin başladığını bildirdi.



Trump, "Biliyorsunuz, aşamalar biraz birbirine girmiş durumda. Yakında her şey temizlenmeye başlanacak. Gazze’ye bakın, orada yapılması gereken çok temizlik var. Bu yüzden konuşmamda ‘enkaz’ ifadesini özellikle kullandım" dedi.

Trump, "İşe koyulacağız ve büyük bir çalışma yapılacak. Bölge çok güçlü, dünyanın en zengin ülkelerinden bazılarının liderleri diğer odada. Liderler, emirler, krallar herkes orada. Çok ilginç bir grup, sanırım yaklaşık 35 ülke var. Davet ettiğimiz 35 ülkenin hepsi geldi. Bu da büyük bir saygının göstergesi. Bence hem Orta Doğu’da hem de genel olarak muazzam ilerlemeler göreceksiniz" dedi.

ABD Başkanı Trump, Gazze’nin idaresinde rol alacak "Barış Kurulu" dahilinde es-Sisi’ye yer verilip verilmeyeceğine ilişkin soruya, "Kendisini kurulda görmek isterim. Tabii eğer bu uygunsa?" cevabını verdi. Mısır lideri es-Sisi’nin olumlu ifadelerinin ardından Trump, birçok liderin "Barış Kurulu" içerisinde yer almak istediğini söyledi.

GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma yürürlüğe girmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi de yaralanmıştı.Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır