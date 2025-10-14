Mısır'daki Gazze zirvesi öncesi tarihi rest! Dünya basını bunu konuşuyor: "Erdoğan'ın baskını, Netanyahu'yu geri döndürdü"

İsrail'in Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar tüm dünyanın tepkisini çekmişti. Başta Türkiye olmak üzere birçok ülke İsrail'in kanlı saldırını durdurmak için çaba gösterirken, Gazze'de beklenen ateşkes yapıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ZİRVEYE KATILDI

Gazze'deki ateşkesin kalıcı olması adına Mısır'da 'Gazze' zirvesi yapıldı. Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve bazı ülkelerin liderleri de katıldı.

İMZALAR ATILDI

Zirvede; Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani anlaşmayı imzaladı.

ERDOĞAN'DAN, NETANYAHU RESTİ

Öte yandan dünyanın yakından takip ettiği zirve öncesi dikkat çeken gelişmeler de yaşanmıştı. Zirveye, eli kanlı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da zirveye katılacağı duyuruldu.

UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından Erdoğan'ın uçağı inmek üzere olduğu Şarm el-Şeyh Havalimanı pistini pas geçti. Bu durumun ardından Netanyahu'nun zirveye katılımı iptal edildi ve Erdoğan'ın uçağı Mısır'a iniş yaptı.

DÜNYA BASININDA GÜNDEM OLDU

Mısır'daki gelişmeler ise dünya basınında da geniş yer buldu.

"NETANYAHU'YU GERİ DÖNDÜRDÜ"

Fransız haber ajansı AFP ve Le Parisien Erdoğan'ın, Netanyahu restini haberleştirdi. Le Parisien, "Abbas onunla görüşmeye hazırdı, Netanyahu neden Mısır'a gitmedi" başlıklı yazısında, Türkiye baskısı ve Irak tehdidinin Netanyahu'yu geri döndürdüğünü yazdı. La liberation (liberasyon) Gazetesi de Türkiye'nin, Netanyahu'nun Gazze zirvesine katılmasını engellemek için lobi faaliyetlerinde bulduğunu yazdı.

ABD'nin önemli yayın kuruluşlarından olan Washington Post ise "Trump Ortadoğu'da dönüştürücü bir barış hedeflerken, İsrail ile Arap liderler arasında kilometrelerce mesafe var" manşetini kullandı.

Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e barış anlaşmasında şartları kabul etmesi için baskı yaptığını ama İsrail'in bu şartlara uymayabileceği endişesini yazdı.

New York Times ise haberinde; "İsrail için yeni sınav, ABD ile ilişkiler onarılabilir mi?" ifadelerine yer verdi. Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle ABD kamuoyunda gittikçe kötüleşen itibarını düzeltmek için ateşkes sonrasında çabalaması gerekeceğini yazdı.

İtalyanların gündeminde de Erdoğan ile Meloni arasındaki diyalog vardı. Corriere Della Sera gazetesinin internet sitesinde "Erdoğan, Meloni'ye takıldı" başlığıyla yayımlanan haberde, Erdoğan ve Meloni'nin samimi bir an paylaştığı ifade edildi.