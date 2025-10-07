HABER

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'deki ateşkes müzakereleri için Mısır'a gidiyor

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'de ateşkes müzakerelerine katılmak üzere yarın Mısır'a gidiyor. Kalın, müzakereler öncesi farklı ülkelerin yetkilileriyle ikili görüşmeler yapacak.

Mustafa Fidan

MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes müzakarelerine aktılacak. Kalın müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlatılmıştı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor.

Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.

TRUMP'TAN GAZZE MÜZAKERESİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da gerçekleşecek müzakereler öncesi Gazze Planını yeniden gündeme getirerek "Ortadoğu'da barış ihtimali güçleniyor" dedi. Trump, "Heyetimiz orada. Dünyadaki tüm ülkeler Gazze Planı'nı destekliyor. Bir şeyler yapma şansımız var" ifadelerini kullandı.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

