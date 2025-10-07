MİT Başkanı İbrahim Kalın, Gazze'deki ateşkes müzakereleri için Mısır'a gidiyor

MİT Başkanı İbrahim Kalın, yarın Mısır'ın Şarm El-Şeyh kentinde Gazze'de ateşkes müzakarelerine aktılacak. Kalın müzakere öncesinde ABD, Mısır, Katar ve Hamas yetkilileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

MİT BAŞKANI KALIN MÜZAKERELER İÇİN MISIR'A GİDİYOR

Geçen hafta Doha’da yapılan görüşmelerin ardından dolaylı müzakere süreci Mısır’da başlatılmıştı. Türkiye de müzakerelerde yer alıyor.

Kalın'ın, yarın katılacağı görüşmelerde öncelikli konular arasında; Gazze’de ateşkesin sağlanması, rehine/esir takası yapılması ve insani yardımların ulaştırılması yer alacak.

TRUMP'TAN GAZZE MÜZAKERESİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da gerçekleşecek müzakereler öncesi Gazze Planını yeniden gündeme getirerek "Ortadoğu'da barış ihtimali güçleniyor" dedi. Trump, "Heyetimiz orada. Dünyadaki tüm ülkeler Gazze Planı'nı destekliyor. Bir şeyler yapma şansımız var" ifadelerini kullandı.