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MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed DERVİŞ başkanlığındaki Hamas heyeti ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle görüştü
Doğukan Akbayır

MİT Başkanı Kalın ve Hamas heyetinin yaptığı görüşmede, İsrail ablukası nedeniyle büyük bir insanlık trajedisi yaşayan Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması için alınabilecek önlemler ve bu konuda uluslararası çabaların koordinesi görüşüldü.

İsrail’in Gazze’deki soykırım faaliyetlerinin durdurularak, kalıcı ve kapsamlı bir ateşkese ulaşılması için yürütülen çabalardaki son durumun değerlendirildiği toplantıda, Gazze halkının tehcir edilmesine yönelik İsrail tarafından yapılan tüm planlamalara birlikte bir karşı duruş sergilenmesi konuları ele alındığı öğrenildi.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE DESTEK MESAJI

Hamas heyeti ile yapılan görüşmede, Türkiye’nin, sivilleri hedef alan İsrail saldırıları ve halkın tehcir edilmesi amacıyla uygulanan açlık politikalarına rağmen, topraklarını korumak için büyük bir azim ve sabır gösteren Gazze halkının her zaman yanında olacağı vurgulandı. İsrail’in yayılmacılık ve işgal politikalarının reddedildiği, her tür yeni işgal ve ilhak girişimlerine karşı durulacağı ifade edildi. Türkiye’nin kalıcı ateşkese yönelik uluslararası tüm çabalara destek vermeye devam edeceğinin altı çizildi.

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın MİT Hamas
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