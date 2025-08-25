MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya'da Hafter ile görüştü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya'nın Bingazi kentinde Hafter ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ve ilişkilerin son dönemde ciddi şekilde gelişmesi ele alındı.

Görüşmeye Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu yetkilileri de katıldı.

TÜRKİYE VE LİBYA ASKERİ HEYETLERİNDEN TOPLANTI

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre TCG Kınalıada’nın Bingazi Limanı’nı ziyaret kapsamında Türkiye ve Libya askerî heyetleri toplantı gerçekleştirdi.

Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Millî Savunma Bakanlığı heyeti, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Saddam Hafter’i ziyaret etti.

Ziyarette; “Tek Libya Tek Ordu” hedefiyle müşterek gerçekleştirilebilecek çalışmalar kapsamında toplantılar yapıldı. Toplantılara Libya Büyükelçisi Güven Begeç ve Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu da katıldı.

Ayrıca Orgeneral Saddam Hafter, Bingazi’de bulunan TCG Kınalıada’ya ziyarette bulundu.

🗓️20 Ağustos 2025

📍Libya🇱🇾



🇹🇷TCG Kınalıada’nın Bingazi Limanı’nı ziyaret kapsamında Türkiye ve Libya askerî heyetleri toplantı gerçekleştirdi.



Tümgeneral İlkay Altındağ başkanlığındaki Millî Savunma Bakanlığı heyetimiz, Libya Ulusal Ordusu Komutan Yardımcısı ve Kara… pic.twitter.com/CTkIDG2cpM — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 25, 2025

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır