HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

MİT Başkanı Kalın’dan Kurban Bayramı mesajı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

MİT Başkanı Kalın’dan Kurban Bayramı mesajı

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Kurban Bayramı dolayısıyla bir tebrik mesajı yayımladı. Kalın, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bayramlar; birliğin, kardeşliğin ve muhabbetin pekiştiği, gönüllerin buluştuğu müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı da paylaşmanın, fedakarlığın ve yakınlaşmanın en derin sembollerindendir. Mazlumların sesine kulak vermek, komşumuzu gözetmek ve ihtiyaç sahiplerini unutmamak, bu bayramın ruhuna en çok yakışan davranıştır. Milli İstihbarat Teşkilatı olarak milletimizin huzuru, devletimizin bekası ve vatanımızın güvenliği için gece gündüz demeden azimle çalışıyoruz. Bu mübarek günlerin ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur ve hayırlar getirmesini diliyor, aziz milletimizin Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla tebrik ediyorum." (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramında Ankara sokakları boş kaldıKurban Bayramında Ankara sokakları boş kaldı
Şanlıurfa'da kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandıŞanlıurfa'da kaçan kurbanlık boğa parkta yakalandı

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

İstanbul'da kurban kesim yoğunluğu! Havadan görüntülendi...

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

Apar topar yoğun bakıma alınmıştı! Organ yetmezliği teşhisi kondu! 'Tek isteği...'

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

Yer: Bolu! Bayram namazına gitmedi diye köylü evini basıp...

AK Parti teşkilatlarını uyardı, CHP'ye yüklendi

AK Parti teşkilatlarını uyardı, CHP'ye yüklendi

Kurban etini saklarken yapılan büyük hata: "Zehirlenmeye kadar gider"

Kurban etini saklarken yapılan büyük hata: "Zehirlenmeye kadar gider"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.