MİT Başkanı Kalın, Hamas heyetiyle görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyeti ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki Hamas heyeti ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, ikinci aşamasına geçilen Gazze Barış Planı ele alındı. Görüşmede iki heyet de insani yardımların arttırılması, Refah Sınır Kapısı’nın iki taraflı açılması, NCAG (Gazze Ulusal İdare Komisyonu) göreve başlaması ve diğer konularda istişare içerisinde çalışmak üzere mutabık kalındı.

HAMAS HEYETİ ERDOĞAN’A TEŞEKKÜR ETTİ

Ayrıca Hamas heyeti, Türkiye’nin Gazze’de barışın sağlanması için bugüne kadarki arabulucu ve garantörlüğü ile Gazze Barış Planı’nın ikinci aşamasında Türkiye’nin belirginleşen rolü için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

