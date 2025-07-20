MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ÇALIŞMALARINI İÇEREN SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERECEK

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

(AA)