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MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın'ın TBMM'de grubu bulunan siyasi partilere "Terörsüz Türkiye" çalışmalarıyla ilgili sürece ilişkin ziyaretlerde bulunması bekleniyor.

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek
Begüm Özkaynak

"Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında TBMM'de kurulması planlanan komisyonla ilgili süreçte sona gelindi.

MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek 1

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ÇALIŞMALARINI İÇEREN SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERECEK

Yarından itibaren başlaması beklenen ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

MİT Başkanı Kalın, "Terörsüz Türkiye" çalışmaları kapsamında siyasi partileri ziyaret edecek 2

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İbrahim Kalın MİT milli istihbarat teşkilatı Terörsüz Türkiye
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