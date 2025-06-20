MIT, ChatGPT'nin beyinlerimizi nasıl etkilediğini araştırdı: Sonuçlar çok ilginç!

Yapay zeka artık hayatımızın önemli bir parçası oldu ve gün geçtikçe de hayatımıza daha da entegre oluyor. Fakat yeni bir MIT çalışması ilginç bir sonucu ortaya koydu. Araştırmanın iddiasına göre bir yapay zeka sohbet botu olan ve birçok kişinin sık bir şekilde kullandığı ChatGPT eleştirel düşünme becerilerini aşındırıyor olabilir.

54 KATILIMCI ÜÇ GRUBA AYRILIP SAT DENEMESİ YAZDI

Söz konusu çalışmada, Boston bölgesinden 18 ila 39 yaşları arasındaki 54 katılımcı üç gruba ayrıldı ve onlardan birkaç SAT (Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversiteye kabul için yaygın olarak kullanılan standart test) denemesi yazmaları istendi. TIME'ın haberine göre, gruplardan biri OpenAI’nin ChatGPT’sini, diğeri Google arama motorunu, son grup ise hiçbir araç kullanmadı.

İLGİNÇ SONUÇ!

Araştırmacılar, katılımcıların beyin aktivitelerini 32 farklı bölgeden EEG (elektroensefalografi) ile kaydetti. Araştırma, Üç grup arasında beyin etkileşimi en düşük seviyede olanların ChatGPT kullananların olduğunu ve “nörolojik, dilsel ve davranışsal düzeylerde tutarlı biçimde düşük performans” gösterdiklerini ortaya koydu. Çalışma süresi boyunca, ChatGPT kullananlar her yeni denemede daha da tembelleşti ve çalışmanın sonunda genellikle kopyala-yapıştır yöntemine başvurdu.

HENÜZ HAKEM DEĞERLENDİRMESİNDEN GEÇMEDİ AMA...

Makale, büyük dil modellerinin (LLM) özellikle genç kullanıcılar için öğrenmeye zarar verebileceğini öne sürüyor. Her ne kadar makale henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş ve örneklem büyüklüğü nispeten küçük olsa da, makalenin başyazarı Nataliya Kosmyna bulguları yayımlamanın önemli olduğunu düşünüyor.

"GELİŞMEKTE OLAN BEYİNLER EN YÜKSEK RİSK ALTINDA"

Kosmyna, “Tam hakem değerlendirmesini beklemeden bunu yayımlamamın asıl nedeni, 6-8 ay içinde bir politikacının ‘GPT anaokulu yapalım’ diye karar vermesinden korkmam. Bunun kesinlikle kötü ve zararlı olacağını düşünüyorum. Gelişmekte olan beyinler en yüksek risk altında.” ifadelerini kullandı.